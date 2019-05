Groningen heeft eerste akkoord: ’Veel geld in de fiets’

Formateur Tom van der Lee is trots dat het programma acht weken na de recente verkiezingen al gereed is. ,,Dit is het eerste akkoord van Nederland.’’ Het kersverse span gaat aan de bak onder het motto ‘Verbinden, versterken en vernieuwen’. Uiteraard is in gasprovincie Groningen de aanpak van de aanhoudende problematiek rondom de aardbevingen een prominent punt.

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) is er ‘superblij’ mee. ,,De politiek is gefragmenteerd, maar we slaagden erin een brede coalitie neer te zetten.’’ Opvallend is dat er evenveel mannelijke als vrouwelijke bestuurders tot het beoogde zestal behoren. ,,Mooi fifty-fifty dus. Daar zijn we trots op. Het worden vier mooie jaren.’’

Aanjager

Homan is als winnaar van de verkiezingen de aanjager van het college. Ze stort zich volop op de energietransitie en het klimaat. ,,We proberen mensen uit de auto te krijgen en meer op de fiets.’’ Ook gedeputeerde Fleur Gräper ziet dat zitten. Zij is verantwoordelijk voor mobiliteit.,,We steken veel geld in de fiets.’’

Oudgediende Patrick Brouns wil de economie in de noordelijke regio verder stimuleren. ,,Waaronder de landbouw.’’ Ook de nieuwe VVD-gedeputeerde Mirjam Wulfse ziet een berg werk in de provincie. ,,We voelen de verantwoordelijkheid. Er moet veel gebeuren, daarom is het goed dat we op de volle breedte samenwerken.’’

De PvdA doet deze ronde weer mee in het sociaaldemocratische bolwerk van weleer. De SP maakte plaats en valt deze periode dus buiten de boot. Kandidaat-gedeputeerde is oud-Kamerlid Tjeerd van Dekken, sinds tientallen jaren bekend gezicht in Groningen. ,,Er is veel te doen rondom de gaswinning. Het gaat om de mensen.’’

Forum voor Democratie viel eerder al snel uit in de race om een plekje in het college. Met name de grote aandacht voor de energietransitie in Groningen maakte collegedeelname op voorhand onmogelijk. Forum ziet niks in met name geplande windmolens en grote zonneparken in het open landelijke Groningse landschap.