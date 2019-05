Politie Ommen krijgt bijzonder verzoek van drankrijder

„Na alles afgewerkt te hebben mocht de dader plaatsnemen in de hal. Daar waar zijn vriendin op hem zat te wachten. Na ongeveer 20 minuten ging de bel van de balie. De man wilde liever weer terug de cel in want het gesprek met zijn vriendin liep niet meer lekker”, aldus de eenheid Ommen.

„Waar het gesprek over ging werd ons niet duidelijk, maar we konden ons er we iets bij voorstellen wat er aan de hand was”, vertelden de agenten. Of de politie dit opmerkelijke verzoek heeft ingewilligd is niet duidelijk.