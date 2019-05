Giftige kwal-achtige voor kust Mallorca en Ibiza: ’Tot 50 meter lang’

Het was een Duitse vrouw die op 14 mei melding deed van een wel heel raar wezen in het water voor de kust van Mallorca in San Jordi, meldt Die Welt. Later werden meerdere waarnemingen bevestigd door het ministerie van Milieu in Spanje. Onder meer voor Ibiza en Menorca werd het Portugese oorlogsschip, oftewel Physalia physalis, gesignaleerd.

Het dier bestaat uit een erg giftige combinatie van individuele ’poliepen’, verschillende beestjes, die samen de kwal vormen. Die drijft op het zeeoppervlak door een met lucht gevulde gasblaas.

Onder water zitten de tentakels, die tot vijftig meter lang kunnen worden, zo meldt Naturalis op de website. „Deze tentakels kunnen afbreken en wegdrijven op de golven, waar ze moeilijk zichtbaar zijn voor zwemmers”, zo meldt het Belgische gifcentrum. Zelfs dood behouden de tentakels nog een tijdje een irriterende werking.

Gif schieten

In de tentakels zitten kleine ’harpoentjes’ met gif erin. Die worden afgeschoten als een vis of mens de tentakels aanraakt.

Links een aangespoeld ’Portugees oorlogsschip’, rechts in zee. Ⓒ Hollandse Hoogte

Kleine vissen raken dan verlamd en worden opgegeten. Voor mensen kan het gif ook gevaarlijk zijn: zij kunt hevige pijnen krijgen, er zullen rode striemen ontstaan, en mensen kunnen mogelijk in ademnood komen.

’Bel noodnummer’

De kwallen zijn in de lente via een sterke stroming en wind voor de kusten van de Spaanse eilanden terechtgekomen, zegt het Spaanse ministerie van Milieu. Daarna drijven ze meestal af. Ook vorig jaar waren er in mei en juli waarnemingen aan de kustlijn van Mallorca.

In de Noordzee komen zulke kwallen vrijwel nooit voor. Mocht je ze – op vakantie bijvoorbeeld – toch tegenkomen, blijf dan uit de buurt. „Raak ze in geen geval aan”, waarschuwt een woordvoerster van het ministerie. „Als je een exemplaar vindt, waarschuw dan onmiddellijk de kustwacht en bel het noodnummer.”