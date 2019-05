Vader hoort ’inbreker’ en schiet: nu is dochter (23) dood

Dat hebben de autoriteiten laten weten. De schietpartij vond plaats rond 01.15 uur toen de jonge vrouw thuis kwam.

De vader zou haar niet hebben gezien en – afgaande op het geluid – dwars door een deur hebben geschoten, zo vertelde ’Greenville County Sheriff's Office Lieutenant’ Jimmy Bolt tegen regionale media.

Nadeja Jermainequa Pressley, het slachtoffer, stierf ter plekke. Haar dood komt hard aan in de buurt. „Ik hoorde twee schoten, ging naar buiten, en zag overal politie. Het is een verdrietig gevoel”, vertelt buurvrouw Regina Harvey. „Een tragisch moment voor de buurt, een trieste dag. Ons hart is gebroken”, vertelt buurtbewoner Melvin Grover.

Buren hebben toegezegd alle mentale steun aan de ouders van de jonge vrouw te zullen bieden die mogelijk is. Het onderzoek van de autoriteiten loopt nog. Maandag staat een autopsie op de planning.