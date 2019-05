Beruchte moordwoning Enschede: wat moet er mee gebeuren?

Volgens RTV Oost zoeken inmiddels drie woningcorporaties naar een andere invulling van de kavel. Het pand stond volgens de eigenaar voor de moord al te koop. Hij woont in de bovenwoning en wordt dus nog dagelijks herinnerd aan de gruwelijkheden die onder hem plaatsvonden. „Na wat er gebeurd is, wil ik hier weg. Ik zit hier nog steeds omdat ik nu nergens anders naartoe kan. Na de moord is er nog één mogelijke koper geweest. Los van die ene particulier wil niemand het pand nog hebben.”

Het pand staat op de hoek van de Van Leeuwenhoekstraat met de Snelliusstraat en heeft zodoende feitelijk twee adressen. Eigenaar is een Enschedeër van Marokkaanse origine die het in 1994 kocht, waarna hij er een cafetaria begon. Nadat zijn dochter er nog twee jaar een café runde, stond het een kleine vijf jaar leeg. De hoofdingang naar de growshop zit precies aan deze kruising, maar veel vaste klanten gebruikten de achteringang. Tijdens de rechercheverhoren verklaarde de eigenaar van het pand dat hij geen idee had wat een growshop is. Hij ging er al die tijd vanuit dat er vanuit de winkel tuinspullen werden verkocht zoals bij reguliere tuincentra.

De buurt ziet het liefst dat het het gebouw zo snel mogelijk tegen de vlakte gaat. Drie vrouwen, die voor een tussenwoning schuin tegenover de growshop een sigaretje staan te roken, bevestigen dit tegenover RTV Oost. Een van hen reageert aanvankelijk nog schouderophalend, maar haar vriendin is klip en klaar. Het is haar moeder, die zich die dag ontfermde over de in shock verkerende echtgenote van de growshophouder.

„Mijn moeder heeft heel even binnen gekeken en zag voeten liggen. Toen heeft ze geprobeerd die Vietnamese vrouw daar weg te krijgen, maar dat lukte niet. Die vrouw was compleet over haar toeren. M’n moeder heeft er die nacht slecht van geslapen. Wat mij betreft: weg met dat pand! Daar hebben vier doden gelegen. Wie wil daar in ’s hemelsnaam nu nog wonen?”

’Speeltuintje?’

De vriendin, die even daarvoor nog haar schouders ophaalde, zegt wel een goede bestemming te weten voor het moordpand: „Waarom dan geen speeltuintje? Dit is een kinderrijke buurt en het dichtstbijzijnde speelveldje zit een paar straten verderop.”

De gemeente heeft de drie betrokken woningcorporaties intussen gevraagd om met ideeën te komen voor het gewraakte perceel. Een woordvoerster van corporatie Domijn laat aan de regionale omroep weten dat er meerdere mogelijkheden worden onderzocht, maar dat er nog geen concreet plan is. Ze wil verder niet ingaan op de vraag of het huidige pand wordt gesloopt of dat het eventueel in de nieuwe plannen wordt betrokken. De eigenaar zegt mee te willen werken aan verkoop van het pand.