Hoger beroep hoofdverdachte doodsteken Nick Bood (16)

Bood werd op 29 april neergestoken vanwege een ruzie over een wietschuld van een paar honderd euro. Hij werd in een hinderlaag gelokt, waarna de toen 15-jarige Yasin hem met twee messen te lijf ging. Nick rende nog weg, zakte gewond in elkaar en overleed korte tijd later.

Vorig jaar kreeg medeverdachte Mads, die ten tijde van de steekpartij net 18 was, drie maanden jeugddetentie opgelegd. Hij ging niet in hoger beroep, Yasin wel. Het jaar jeugddetentie heeft hij in voorarrest al uitgezeten, dus terug naar de gevangenis hoeft hij sowieso niet. De PIJ-maatregel, in de volksmond ook wel jeugd-tbs genoemd, kan hem wel nog jaren achtervolgen. De behandeling kan namelijk om worden gezet naar ‘gewoon’ tbs en zo jaren duren.