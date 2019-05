Advocaat wil vrijspraak voor ’Noffel’

Het OM eiste donderdag een levenslange gevangenisstraf tegen F., die in de zaak-Motamed de twee feitelijke moordenaars Anouar A. (29) en Moreo M. (36) zou hebben aangestuurd. Zij kregen vorige maand van de rechtbank in Lelystad respectievelijk 20 en 25 jaar gevangenisstraf opgelegd.

Justitie tilde er zwaar aan dat de moord op de geboren Iraniër Motamed (56) maar net een maand na een moordaanslag in Diemen op de Amsterdamse crimineel Peter ’Pjotr’ R. werd gepleegd. ’Noffel’ kreeg als opdrachtgever in die zaak vorig jaar achttien jaar celstraf.

In de zaak tegen F. komt het bewijs voornamelijk van afgeluisterde gesprekken en conversaties op gekraakte PGP-toestellen, waarin ’Noffel’ zou worden aangeduid met bijnamen die justitie aan hem linkt, zoals ’Vieze’ en ’Groot Hooft’. Nadat F. eerder al ontkende zulke bijnamen te hebben gehad, stelde zijn raadsman maandag dat ze bewijstechnisch helemaal niet aan hem zijn te koppelen.

Dat geldt ook voor twee PGP-toestellen die hij volgens justitie heeft gebruikt, zei Huibers. Van „een aansturende rol” vanaf de toestellen is bovendien geen sprake. „Een van beide toestellen was hoogstens een paar dagen doorgeefluik tussen de werkelijke organisatoren en de uitvoerders”, aldus de strafpleiter.

Begin dit jaar uitte de AIVD het vermoeden dat Iran de hand in de liquidatie heeft gehad had vanwege het politieke verleden van Motamed, die hier niet onder zijn werkelijke naam zou hebben geleefd. In de strafzaken over de moord is dat nooit bevestigd.

De uitspraak is 18 juli.