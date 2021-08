Premium Het beste van De Telegraaf

Paniek bij achterblijvers in Kabul steeds groter ’Als Nederland me niet helpt, is dat het einde van de weg’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Mensen doen er alles aan om Afghanistan op de valreep te ontvluchten. Degenen die dat niet lukt is de wanhoop nabij. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De wanhoop onder de achterblijvers in Kabul neemt toe. De Afghaanse Wali K. is al een paar keer weggestuurd bij het vliegveld, zijn ribben zijn gekneusd en in het gedrang is ook zijn dochtertje gewond geraakt. Hij is de moed aan het opgeven, ondanks dat hij in aanmerking komt om naar Nederland te komen. „Ik liet ze de mail zien, maar ze riepen: ’ga weg, ga weg’. Woensdag probeerde ik het maar ik kwam er niet doorheen, het was te druk, ik moest terug.”