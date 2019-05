Plas ophouden tijdens finale Songfestival: opvallende pieken Waternet

De waterbeheerder in Amsterdam deelt online een opvallende grafiek omtrent het waterverbruik in de stad. „Deze grafiek laat nog één keer zien hoe verschrikkelijk spannend het afgelopen zaterdag was”, schrijft Waternet bij de opmerkelijke statistieken. Op cruciale momenten in de finale lijken veel minder mensen drinkwater te pakken of het toilet door te trekken. Daarop volgen ineens flinke pieken.

De 25-jarige zanger wist zaterdag voor Nederland het Songfestival te winnen. Duncan Laurence kreeg van de vakjury’s 231 punten en stond daarmee op een derde plaats. De televoters gaven hem 261 punten, waarmee hij eindigde op de eerste plaats. Het was voor het eerst sinds 1975 dat Nederland weer eens een Songfestival won.

Bekijk ook: Duncan kan Songfestivalwinst nog niet geloven