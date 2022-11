Lockdown Chinese miljoenenstad na protesten en onrust bij grote iPhone-fabriek

Volgens de nieuwe lockdown mogen inwoners van het centrum van Zhenzhou het gebied alleen nog verlaten met een negatieve PCR-test en toestemming van de autoriteiten. Ze moeten ook zoveel mogelijk binnen blijven. Inwoners van acht andere districten van de stad moeten dagelijks een coronatest afnemen. Volgens berichten op sociale media proberen inwoners van Zhenzhou massaal de stad te verlaten en heerst er grote drukte op de treinstations.

De iPhone-fabriek in de stad is eigendom van het Taiwanese Foxconn, dat ook andere apparaten voor het Amerikaanse techbedrijf Apple maakt. Werknemers van de fabriek, die op het fabrieksterrein wonen, stroomden woensdag in de vroege uren de slaapzalen uit en raakten slaags met de bewakers. Het protest brak uit over onbetaalde lonen en de angst voor verspreiding van het coronavirus. De fabriek werd in oktober door een corona-uitbraak getroffen, die ondanks strenge maatregelen nog altijd niet onder controle is.

In Zhenzhou werden donderdag 675 nieuwe infecties vastgesteld. In heel China werden donderdag 31.454 nieuwe infecties genoteerd.