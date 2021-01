LIVE | ’Afwijken van vaccinatievoorschriften onverstandig’

Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), noemt het „onverstandig” dat verschillende landen overwegen af te wijken van de vaccinatievoorschriften van de producenten. Dat zei hij woensdagmiddag na de goedkeuring van het vaccin van Moderna in Europa. Sommige landen willen de tijd tussen de eerste en tweede prik verlengen, of vaccins van verschillende producenten combineren bij een persoon.

Een reden voor onder andere het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken om de tweede prik uit te stellen, is om meer mensen dan de eerste inenting te kunnen geven. „Dat is niet aan te raden met de kennis die we nu hebben”, zegt De Boer.

Het vaccin van BioNTech-Pfizer en dat van Moderna werd bij de onderzoeksgroepen in twee keer toegediend met respectievelijk drie en vier weken ertussen. „Dat betekent dat je tussen die twee prikken in niets over de werkzaamheid kan zeggen. Het kan zijn dat je slechter beschermd bent of dat je korter beschermd bent. Dat weten we allemaal nog niet. Wat we wel weten is hoe de werkzaamheid is als je twee prikken krijgt met de geadviseerde termijn ertussen. En dus is dat wat wij als medicijnenautoriteit adviseren: het vaccin gebruiken zoals het is getest.”

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) stelt dat er voor het vaccin van BioNTech/Pfizer maximaal 42 dagen mag zitten tussen het toedienen van de eerste en tweede dosis. Die termijn moet worden gerespecteerd om volle bescherming te bieden, aldus het agentschap.

De optie om mensen met twee verschillende coronavaccins in te enten noemt De Boer „heel merkwaardig.” Dit combineren mag van de Engelse gezondheidsdienst PHE in uitzonderlijke gevallen. De Boer: „Als je het mij vraagt moet je pas vaccineren als je zeker weet dat je ook het tweede, zelfde vaccin beschikbaar hebt. Ik zou het heel gek vinden als je zegt: ’laten we gewoon beginnen met vaccineren en kijken van welke firma het vaccin daarna het land binnenkomt en dan gaan we dat spuiten’.”

Ziekenhuizen maken haast

Onder het medisch zorgpersoneel is er veel belangstelling om zich te laten vaccineren. Meerdere ziekenhuizen verwachten voor het einde van deze week hun woensdag ontvangen lading vaccins al opgemaakt te hebben.

In de regio Noord-Holland/Flevoland zijn nog niet alle ziekenhuizen begonnen met vaccineren. Toch verwacht het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), verantwoordelijk voor de coördinatie van de vaccindoses in die twee provincies, dat de vaccins daar snel op zullen zijn. „Bijna elk ziekenhuis zal vanwege het beperkte aantal vaccinaties de voorraad vrij snel opmaken.”

Het ROAZ uit de regio Brabant verwacht dat de lading van duizend vaccins er uiterlijk donderdag al doorheen is. „Er heerst heel veel belangstelling onder het personeel, de intekenlijsten waren in no-time vol”, zegt een woordvoerder.

In het Amsterdam UMC krijgen woensdag ongeveer 200 medewerkers een injectie. Het LUMC Leiden prikt per dag ongeveer 150 tot 200 medewerkers, tot en met zaterdag. Het Isala ziekenhuis in Zwolle verwacht de komende dagen enkele honderden vaccinaties te zetten.

Bij het UMC Utrecht had een derde van de medewerkers die in aanmerking komt voor vaccinatie zich twee uur na het uitsturen van de uitnodiging al aangemeld. Nadat de eerste prik rond 14.00 uur werd gezet, zijn in de loop van de dag 200 medewerkers gevaccineerd.

In het Medisch Spectrum Twente ligt het aantal op zo’n 180 personen en in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen op 150 ingeënte medewerkers.

In een paar dagen tijd zullen ongeveer 24.000 medewerkers van acute zorg en ongeveer 6000 ambulancemedewerkers in Nederland gevaccineerd zijn, zei Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het Erasmus MC vaccineert woensdag 250 medewerkers.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Financieel:

Sport:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk hier het liveblog van dinsdag 5 januari.