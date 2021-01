LIVE | Recordaantal coronabesmettingen in Portugal

In Portugal zijn afgelopen etmaal iets meer dan 10.000 coronabesmettingen vastgesteld, een recordaantal. Het parlement stemt later op de dag naar verwachting in met een week verlenging van de noodtoestand in het land van ruim 10 miljoen inwoners.

De beperkingen werden wat versoepeld rond Kerstmis, maar vanaf de jaarwisseling werden weer strikte regels van kracht om het sociale verkeer en reizen tussen gemeenten fors in te perken. Desondanks stijgt het aantal coronagevallen sterk. De gezondheidsdiensten staan onder zware druk.

President Marcelo Rebelo de Sousa sprak in het weekend al zijn zorgen uit. De 72-jarige moest daarna in isolatie gaan omdat hij contact heeft gehad met iemand die positief is getest op het coronavirus.

In Portugal zijn ruim 7300 sterfgevallen te betreuren op een totaalaantal besmettingen van ruim 446.000. Het vaccinatieprogramma verloopt tamelijk traag. Begin deze week waren 32.000 mensen ingeënt.

