LIVE | UMC Maastricht als eerste ziekenhuis gestart met vaccineren

Het UMC Maastricht is voor zover bekend als eerste ziekenhuis in Nederland gestart met vaccineren tegen het coronavirus. Om 10.30 uur kreeg ic-verpleegkundige Maurice Hoorens als eerste medewerker van het ziekenhuis een vaccinatie toegediend.

In het ziekenhuis is een speciale vaccinatiestraat ingericht waar medewerkers de komende dagen tussen 06.00 uur ’s morgens en middernacht kunnen worden ingeënt.

Hoorens is blij dat hij de vaccinatie heeft gekregen: „We hebben hier lang op gewacht en dan is het des te meer een opluchting dat het eindelijk zo ver is. Laten we hopen dat de start van de vaccinaties er nu voor gaat zorgen dat we het coronavirus snel onder de duim krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Woensdagochtend kreeg het ziekenhuis in Maastricht de eerste vaccindoses toegestuurd vanuit het landelijke distributiepunt in Oss. Vanuit de hoofdstad van de provincie Limburg zijn de doses in verhouding naar het aantal beschikbare ziekenhuisbedden voor coronapatiënten verdeeld over de andere Limburgse ziekenhuizen.

In Veghel werden woensdagochtend de eerste Nederlandse coronaprikken gezet. De 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri kreeg als eerst het Pfizer-vaccin toegediend, onder toeziend oog van minister Hugo de Jonge.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Financieel:

Sport:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk hier het liveblog van dinsdag 5 januari.