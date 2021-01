LIVE | VS: opnieuw recordaantal coronadoden in een etmaal

De Verenigde Staten hebben dinsdag opnieuw een recordaantal coronadoden in de laatste 24 uur gemeld. Volgens de gegevens van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore overleden er in het laatste etmaal maar liefst 3936 personen aan de gevolgen van Covid-19. In dezelfde tijd werden er nog eens 250.173 nieuwe besmettingen vastgesteld.

De VS zijn van alle landen in de wereld het hardst getroffen door de coronapandemie. Tot dusver is er bij meer dan 21 miljoen personen een besmetting vastgesteld en zijn er bijna 360.000 doden gevallen als gevolg van het coronavirus.

Het totale aantal ziekenhuisopnames in de VS bevindt zich ook op een piek. Meer dan 131.000 patiënten in de VS liggen momenteel in ziekenhuisbedden, blijkt uit de gegevens van het Covid Tracking Project.

De situatie is met name penibel in het zuiden en het westen van de VS. Ambulancepersoneel in de Californische miljoenenstad Los Angeles is verteld dat zij geen patiënten met extreem lage overlevingskansen meer naar het ziekenhuis moeten brengen. Ook kunnen ze nog maar beperkt zuurstof toedienen in verband met tekorten.

Het laatste recordaantal doden in de VS stamt van zes dagen geleden, toen er 3920 doden in de laatste 24 uur werden gemeld. Het aantal besmettingen en sterfgevallen in de VS rijst de afgelopen maanden de pan uit. Sinds het einde van november geldt meer dan 2000 of 3000 doden in een etmaal er niet meer als een uitzondering. Naar verwachting verslechtert de situatie nog verder doordat meer mensen tijdens de feestdagen besmet zijn geraakt.

De Verenigde Staten zijn medio december begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Tot dusver is minder dan 2 procent van de bevolking ingeënt. Zo’n 4,8 miljoen mensen hebben inmiddels een eerste prik gekregen.

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Financieel:

Sport:

Entertainment/persoonlijk:

’Opstandige’ Estelle strafbaar in Dubai

Uitreiking Grammy Awards uitgesteld vanwege corona

Biosbezoek in 2020 gehalveerd

BN’ers gaan coronavaccin promoten

Bekijk hier het liveblog van dinsdag 5 januari.