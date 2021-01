LIVE | ’Ziekenhuizen gaan vaccinaties snel opmaken’

Onder het medisch zorgpersoneel is er veel belangstelling om zich te laten vaccineren. Meerdere ziekenhuizen verwachten voor het einde van deze week hun woensdag ontvangen lading vaccins al opgemaakt te hebben.

In de regio Noord-Holland/Flevoland zijn nog niet alle ziekenhuizen begonnen met vaccineren. Toch verwacht het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), verantwoordelijk voor de coördinatie van de vaccindoses in die twee provincies, dat de vaccins daar snel op zullen zijn. „Bijna elk ziekenhuis zal vanwege het beperkte aantal vaccinaties de voorraad vrij snel opmaken.”

Het ROAZ uit de regio Brabant verwacht dat de lading van duizend vaccins er uiterlijk donderdag al doorheen is. „Er heerst heel veel belangstelling onder het personeel, de intekenlijsten waren in no-time vol”, zegt een woordvoerder.

In het Amsterdam UMC krijgen woensdag ongeveer 200 medewerkers een injectie. Het LUMC Leiden prikt per dag ongeveer 150 tot 200 medewerkers, tot en met zaterdag. Het Isala ziekenhuis in Zwolle verwacht de komende dagen enkele honderden vaccinaties te zetten.

Bij het UMC Utrecht had een derde van de medewerkers die in aanmerking komt voor vaccinatie zich twee uur na het uitsturen van de uitnodiging al aangemeld. Nadat de eerste prik rond 14.00 uur werd gezet, zijn in de loop van de dag 200 medewerkers gevaccineerd.

In het Medisch Spectrum Twente ligt het aantal op zo’n 180 personen en in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen op 150 ingeënte medewerkers.

In een paar dagen tijd zullen ongeveer 24.000 medewerkers van acute zorg en ongeveer 6000 ambulancemedewerkers in Nederland gevaccineerd zijn, zei Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het Erasmus MC vaccineert woensdag 250 medewerkers.

