Doden en gewonden door instorten dak nachtclub

Reddingswerkers waren aan het begin van de avond nog bezig met het zoeken naar slachtoffers. Er zouden nog zeker vier personen bekneld liggen onder de metalen balken en het puin.

Hulpverleningsdiensten en de brandweer waren snel ter plaatse met ruim 200 man en dertig voertuigen. De uitgaansgelegenheid van 700 vierkante meter was gevestigd op de bovenste verdieping van een gebouw van drie hoog met een stalen kapconstructie. De bar, met een ingang op de begane grond, was pas sinds januari open. Waardoor het dak bezweek is nog een raadsel.

In China is dit soort ongelukken niet ongewoon, vaak doordat het met de bouw- en veiligheidsvoorschriften niet zo nauw wordt genomen.