Liften op Wifi van de buren

Ongeveer 6% van de mensen die profiteert van andermans Wifi, lift ongevraagd mee, zo blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van Internetvergelijk.nl onder duizend respondenten. Mensen ‘lenen’ Wifi omdat ze aan het verhuizen zijn, kosten willen besparen, een storing hebben of sneller kunnen downloaden bij de buren.

Een grote meerderheid van 85% gebruikt netjes zijn of haar eigen Wifi. Het is overigens onduidelijk of zonder toestemming gebruik maken van onbeveiligde Wifi van de buren, strafbaar is. Zomaar gebruik maken van een beveiligd Wifi-netwerk is verboden, het valt onder computervredebreuk waar maximaal een jaar gevangenisstraf op staat of een boete van €20.500.