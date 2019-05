Vader Nick Bood: PIJ-straf voor dader (17) belangrijk

De politie doet onderzoek op de plaats waar de 16-jarige Nick Bood (kleine foto) de fatale steken kreeg toegebracht. Ⓒ OLIM BAJMAT

AMSTERDAM - De jongen die in 2017 Nick Bood doodstak in Zaandam, heeft ook in hoger beroep de maximale straf gekregen. Hoewel Yasin (17) werd vrijgesproken van moord, veroordeelde het gerechtshof in Amsterdam hem wel voor doodslag en gaf hem een jaar jeugddetentie en een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel.