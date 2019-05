Opvallende details provincieakkoord Groningen

Gedeputeerde Nienke Homan - in de blauwe jurk - met gedeputeerden en onderhandelaars maandag bij provinciehuis Groningen. Ⓒ André Spaansen

GRONINGEN - Het nieuwe provinciebestuur in Groningen wil de komende jaren de versterking van panden in het gaswinningsgebied versnellen. Landbouw, energie en vervoer moeten rap verduurzamen. De zes partijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, D66 en CDA staan in de startblokken. Maandag lanceerden ze als eerste provincie in Nederland (Drenthe volgt maandagmiddag) hun ambitieuze plannen, waarmee ongeveer honderd miljoen euro gemoeid is.