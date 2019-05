’Douche-wc rukt op in Nederland’

Dat bevestigt universiteit hoofddocent Johan Molenbroek van TU Delft aan deze krant. De luxe wc’s, bekend van landen als Japan, zijn er in allerlei soorten: met een verwarmde wc-bril, een sproeier met lauwwarm water die de billen schoonspoelt, warme lucht die uw billen weer droogblaast, en soms zelfs muziek om de nare ’poep- en plasgeluiden’ te maskeren. Anderen hebben een flexibel slangetje of juist koud water.

„Ik heb het toilet voor het eerst bij een vriendin gezien en moest er eerst niks van hebben. Maar toen ik het uitprobeerde, was ik meteen om”, vertelt Annelies Entrop, die maandag een Japans toilet liet installeren, tegen EditieNL.

Richard Scheps van BidetDouche verkoopt de wc’s al negen jaar. „En eindelijk zien we dat het aanslaat”, vertelt hij. „We hadden natuurlijk al Aziaten en mensen met een beperking die er warm voor liepen, maar nu gaan ook Nederlanders overstag.”

Van zorg naar luxe

„Het wás een zorgproduct, maar is nu een luxeproduct geworden”, beweert Scheps. Hij krijgt bijval van Molenbroek. „Tien jaar geleden waren het vooral mensen die niet met wc-papier uit de voeten konden. Mensen die een handaandoening hadden, die te dik waren, of vrouwen die waren uitgescheurd bij de bevalling. Inmiddels is het een luxeproduct”, vertelt hij desgevraagd tegenover De Telegraaf.

Zelf twijfelde hij ook bij de laatste verbouwing, maar besloot hij uiteindelijk om zo’n toilet toch links te laten liggen. „Toen waren ze nog iets te duur. En mijn vrouw was niet echt enthousiast. Maar misschien in de toekomst.”

Zwanger?!

Zo’n Aziatisch toilet komt met alle toeters en bellen dicht bij een futuristisch toekomstbeeld van de toiletpot, eentje met allerlei sensoren. „Ik weet dat een Antwerpse start-up al een toilet heeft ontworpen waarbij de urine wordt opgevangen in een plastic bakje, voordat die in de pot valt”, vertelt Molenbroek tegen De Telegraaf. „Daar zitten sensoren in. Handig voor nierpatiënten: die krijgen meteen op de app een grafiekje van de stoffen in de urine. De nierspecilist krijgt die informatie ook. Die kan dezelfde dag nog reageren: iets meer drinken, mevrouw.”

In de toekomst komen er wellicht meer functionaliteiten in het toilet, denkt Molenbroek. Niet alleen voor patiënten, óók voor volledig gezonde mensen. „Je kunt veel zien in urine. Te denken valt aan het feit of een vrouw zwanger is, bijvoorbeeld.”