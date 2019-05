Belgische moskee weert Nederlandse imam

El Mokadmi leidde elf jaar lang het salafistisch internaat El Islah bij Lochem. Dat raakte twee jaar geleden in opspraak. Vier ontevreden ouders klaagden dat het personeel de kinderen zou slaan en dat de kinderen tot ’s avonds laat schoonmaakklussen moesten doen. Ook zou er geleerd worden dat het in orde is om te liegen tegen ongelovigen. Mokadmi ontkende de beschuldigingen met klem.

„Via de media vernamen we meer over hem en we stonden versteld van wat we lazen”, zegt moskeebestuurder en Houthalens gemeenteraadslid Hakim Akhim tegen de Belgische krant Het Belag van Limburg. „Dan hoeft het voor ons niet meer. Wij willen een positief imago en zaken zoals dit kunnen we missen als kiespijn. Die lessen hebben wij uit het verleden wel getrokken.”

De kwestie werd aangezwengeld door de Vlaamse ex-moslim en jihadwatcher Peter Velle. Volgens hem is er een tijdens de Ramadanmaand een flinke toevloed van orthodoxe Nederlandse predikers naar België.

„Said El Mokadmi is een moslimextremist met veel invloed”, stelt Velle. „Niet enkel en alleen in Nederland, maar ook in België. Hij is tegen integratie en roept moslims op zich volledig af te zonderen van de ’ongelovigen’ die ’verderfzaaiers’ worden genoemd. Bovendien roept hij op om de meedogenloze sharia te volgen. Hij kwam reeds meermaals in België om onder meer geld in te zamelen voor salafistische projecten.”