Nigel Farage belaagd met milkshake

Nigel Farage druipt boos af op campagne in Newcastle. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Photos

NEWCASTLE - Brexit-kopstuk Nigel Farage is maandag in Newcastle op zijn campagnetour belaagd met een milkshake. De afgelopen tijd zijn rechtse politici en kopstukken in Groot-Britannië vaker het slachtoffer van besmeurende acties.