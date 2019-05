Oegandese voetballers dood door bootongeluk

Het schip was met meer dan zestig mensen aan boord onderweg tussen twee vissersdorpen in het westen van het land toen het niet lang na vertrek omsloeg. De politie vermoedt dat het ongeluk veroorzaakt is door een combinatie van overbelading en slecht weer.

De verwachting is dat het dodental oploopt tot dertig, 32 opvarenden konden worden gered. Van onder anderen vijf speelsters en hun coach zijn de lijken geborgen.

Scheepsrampen zijn op de grote meren in Afrika geen zeldzaamheid. Een maand geleden kwamen op het Kivumeer in de Democratische Republiek Congo 140 mensen om, vorig jaar verdronken in Tanzania 228 passagiers doordat hun ferry zonk op het Victoriameer.