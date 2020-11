LIVE | Biden staat in de startblokken, nieuwszenders worstelen met uitsluitsel

Als eerste, en dat kan komende week al het geval zijn, zal Biden bij winst zijn eerste officiële adviseurs aanstellen. Naast een chef-staf zullen dat ook gezondheidsadviseurs en economische experts zijn. Biden liet er geen misverstand over bestaan in zijn toespraak van vrijdagavond (lokale tijd); hij heeft een duidelijk mandaat gekregen voor actie. De coronapandemie met oplopende aantallen besmettingen in de VS en de economische problemen als gevolg van de virusuitbraak hebben topprioriteit.

Volgens The New York Times duikt daarbij de naam van Vivek Murthy op. Hij heeft Biden al maanden geadviseerd op het vlak van Covid-19 en werkte eerder onder president Obama. Hij zou een grote rol krijgen in de strijd tegen de virusuitbraak.

Regering

Aan het einde van de maand volgen mogelijk de eerste namen voor ministersposten. De aankomend president moet daarbij zeer voorzichtig te werk gaan. Kandidaat-ministers moeten goedgekeurd worden door de Senaat en daar hebben de Democraten nog geen meerderheid. De exacte krachtsverhoudingen worden pas begin januari duidelijk als de laatste twee Senaatszetels in een run off in de staat Georgia worden vergeven.

Biden zal de komende tijd hoe dan ook tijd moeten besteden aan gesprekken met Republikeinen. De naam van Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat , als gesprekspartner valt daarbij het meest. Volgens de politieke website Politico hebben de twee nog niet gesproken, maar volgens campagnemedewerkers van Biden gaat dat zaterdag of zondag nog gebeuren.

Deals

De senator uit Kentucky speelt een cruciale rol als de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat behouden. Biden en McConnell gaan ver terug en hebben een behoorlijke relatie, ook in de tijd dat Biden vicepresident was onder Obama en deals moest sluiten met de Republikeinen in de Senaat. „Hij heeft die relatie nu meer dan ooit nodig”, aldus een ingewijde. Van McConnell wordt verwacht dat hij zeer omzichtig te werk zal gaan, zeker gezien de aanhoudende weigering van Trump om zijn verlies toe te geven. Volgens een bron dichtbij de senator zal hij Biden speken als de tijd rijp is. Hij wil het in ieder geval graag.

Met een Republikeinse meerderheid in de Senaat worden de opties van de nieuwe president voor het naar voren schuiven van ministers beperkter. Sommige namen die rondzingen, zoals die van Susan Rice op Buitenlandse Zaken, zouden mogelijk meteen al op bezwaren stuiten. Haar benoeming als minister op dat departement werd in 2012 al eens geblokkeerd.

Worsteling met uitsluitsel

Terwijl de hele wereld reikhalzend uitkijkt naar de definitieve uitslag van de Amerikaanse verkiezingen, worstelen de grote nieuwszenders in dat land met de vraag wanneer een winnaar aan te wijzen. Ze willen het pas doen als ze voldoende zekerheid hebben dat hun voorspelling ook klopt. Al dagen kijkt het land met spanning uit naar beslissingen in de staten Arizona, Georgia, Nevada en Pennsylvania.

De grote voorzichtigheid bij de nieuwsnetwerken wordt deels ook veroorzaakt door schrikbeelden uit het verleden. Bij de verkiezingen in 2000 tussen Al Gore en George W. Bush moesten zenders herhaaldelijk het uitroepen van een winnaar intrekken omdat ze te dicht bij elkaar lagen. Uiteindelijk won Bush 35 dagen na de verkiezingen door ingrijpen van het Hooggerechtshof na diverse hertellingen in de staat Florida. Het verschil tussen de twee bedroeg 537 stemmen.