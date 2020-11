Tussenstand verkiezingen VS: Biden bouwt voorsprong Georgia uit

Ⓒ ANP/HH

ATLANTA - Joe Biden breidt zijn voorsprong op de Amerikaanse president Donald Trump uit in de staat Georgia. De Democraat heeft nu een voorsprong van 7248 stemmen op zijn tegenstrever. Hoeveel stemmen er nog moeten worden geteld in de zuidelijke staat is niet precies bekend. Nieuwszenders hebben nog geen winnaar uitgeroepen in Georgia waar 16 kiesmannen te verdienen zijn voor de strijd om het presidentschap.