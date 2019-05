Record: 1,5 miljoen bezoekers Keukenhof

Het afgelopen weekeinde gesloten park zag daarmee het aantal verkochte kaartjes bijna verdubbelen ten opzichte van het jaar 2013. Toen meldden zich 800.000 bezoekers aan de poort. In de zestig dagen van opening waren de warme Paasdagen de toppers met in totaal 120.000 belangstellenden. Het park verwelkomde 14.500 touringcars en 180.000 auto’s op de parkeerplaats.

De drukte leidde geregeld tot verstopte wegen in de Bollenstreek. De directie van het bloemenpark wil met provincies en gemeenten aan tafel om oplossingen te bedenken voor een betere verkeersafwikkeling op piekdagen. Directeur Bart Siemerink ziet weinig in een voorstel vanuit de gemeenteraad in Lisse om alle bewoners een gratis kaartje te geven ter compensatie voor de verkeersoverlast: “We hebben al mooie kortingsregelingen voor regiogenoten.”

Keukenhof kreeg bezoek uit meer dan honderd verschillende landen. Als vanouds hadden de Nederlanders met 20 procent de overhand. Duitsers (15 procent) en Amerikanen (10 procent) maken de top 3 compleet. Opvallend is dat het aantal Chinese bezoekers flink daalt: vorig jaar nog 90.000, nu slechts 60.000. Daarmee maken de Chinezen nog maar vier procent uit van het bezoekersbestand. Directeur Siemerink: “Het beeld dat het park vol loopt met Japanners en Chinezen is daarmee voorgoed achterhaald. De Aziaten komen momenteel minder massaal naar Nederland.”

Het bloemenpark wint sterk aan populariteit als attractie voor kinderen: met 108.000 kinderkaartjes kwamen er het net afgelopen seizoen 20.000 meer 17-minners langs de kassa dan in 2017. De Keukenhof opent volgend jaar op 21 maart weer de poorten. Het jaarthema is dan “Een wereld vol kleuren’, waarbij aandacht wordt gegeven aan de multiculturele achtergrond van de bezoekers.