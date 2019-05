Deze bikini mag niet in aanraking komen met water

Alisha claimt via Twitter de turquoise bikini bij de webshop te hebben aangeschaft. Nadat de verf wel heel erg afgeeft in het water, besluit ze de klantenservice in te lichten. „Ik hou van de bikini, maar bij de aanraking met het water loopt de kleur enorm uit. Dat lijkt mij niet normaal’, schrijft de vrouw als klacht. „Goed om te horen dat je weg bent van de bikini, maar op de site staat dat de set niet gedragen kan worden in het water omdat er kleurverschillen kunnen optreden” aldus Hakim van de klantenservice in een reactie.

De webshop wordt vervolgens door andere twittergebruikers flink op de hak genomen. „Lmaaoooo. Dus ze maken nu badkleding alleen voor Instagram modellen”, reageert Simma. „Ik zou mij zorgen maken om mijn intieme zone door de stoffen die erin zitten Ik”, voegt Lea toe.

Inmiddels heeft de vrouw het volledige bedrag van de aankoop teruggekregen en een bon waarmee ze 40 procent korting krijgt op haar volgende bestelling - als ze haar winkelmandje er nog wil vullen in de toekomst. Het product is inmiddels van de website gehaald.