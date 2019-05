Schitterend: de overwinningstranen van Duncan Laurence waren nog niet opgedroogd, of de gemeente Maastricht pompte er al een persbericht uit. „Eurovisie Songfestival welkom in Europese stad Maastricht.” Congrescentrum MECC zou zelfs al een draaiboek hebben klaarliggen. Ook Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Leeuwarden zijn inmiddels in de running.