’Wie sloeg kop van lammetje Bram in?’

Ⓒ Facebook / Hans Huijgen

Rhoon - Lammetje Bram werd geboren met een scheve nek en raakte verstoten door de schaapskudde. Het diertje werd daarom met de fles grootgebracht en mocht op aanraden van een dierenarts een weiland in. Het ging er naar omstandigheden goed met ’Brammetje’, tot zondag. Het dier is ernstig verwond, overleden teruggevonden in het weiland aan de Kerklaan in Rhoon (Zuid-Holland).