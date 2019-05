Overvolle agenda voor Nederland in 2020

De stofwolken van de overwinning van Duncan Laurence zijn nog maar amper opgetrokken of de strijd tussen de Nederlandse steden om de organisatie volgend jaar is alweer losgebarsten. Ⓒ AFP

Het Songfestival is slechts een van de talloze internationale evenementen die Nederland in 2020 gaan overspoelen. Ook dankzij de Grand Prix in Zandvoort en wedstrijden van het EK voetbal in Amsterdam zal ons land wereldwijd in de belangstelling staan. Maar experts wijzen ook op de keerzijde van deze hausse aan topevenementen. „Ze kosten altijd meer dan ze opleveren.”