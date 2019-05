Commissie: geen opzet en patroon bij falen IND

De onafhankelijke commissie ging na of de IND zijn eigen regels overtreedt om zo tijd te besparen, zoals een klokkenluider stelde. De IND heeft veel vacatures en het werk stapelt zich op. Criminele of liegende asielzoekers zouden ten onrechte hun verblijfsvergunning hebben behouden, terwijl anderen die mogelijk ten onrechte niet hebben gekregen.

De IND onderbouwt niet goed waarom de dienst de verblijfsvergunning van een asielzoeker die zich heeft misdragen niet intrekt, stelt de onderzoekscommissie. En van zo’n intrekking komt het inderdaad ook niet vaak. Maar zij vond geen reden om te denken dat de IND zich er gemakkelijk van afmaakt.

Verkeerde afhandeling van bezwaren

De commissie constateerde dat bezwaren tegen een besluit over een asielaanvraag soms inderdaad worden afgehandeld door de ambtenaar die de aanvraag al in eerste instantie had beoordeeld. Dat is tegen de regels. Die schrijven voor dat een collega dat doet, zodat die een eventueel verkeerd oordeel kan corrigeren. Maar het gaat volgens de commissie slechts in 3 procent van de gevallen mis, en er is geen opdracht van hogerhand gevonden.

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) heeft de IND gevraagd beterschap te tonen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. De IND moet ervoor zorgen dat ambtenaren bezwaren tegen hun eigen besluiten voortaan aan een collega overlaten. Ook moet de dienst beter uitleggen waarom een asielzoeker die iets ernstigs op zijn geweten heeft toch mag blijven.