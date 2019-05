’Wil degene die onze kraan heeft, deze weer terugbrengen?!’

Op bewakingsbeelden is te zien hoe maandag rond 15.15 uur een man in zijn rode auto door de McDrive reed. Daarna parkeerde hij zijn wagen op een invalidenparkeerplaats. Niet veel later ging de man het restaurant binnen en demonteerde hij de kraan van het herentoilet, zo schrijft het fastfoodrestaurant in een Facebookbericht.

Als de dader zich niet meldt is McDonald’s Stadskanaal van plan de bewakingsbeelden naar de politie te brengen.