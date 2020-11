Het opvouwbare thuiskantoor; een ’autistenkast’ of een gezellige werkplek? Ⓒ Hielco Kuijpers

Noordwijkerhout - Dirk de Rooij uit Noordwijkerhout ontwikkelde de Deskcube, een opzetkubus om je eigen stille werkplekje in je drukke huis te maken. Is het een ’autistenkast’ of dé oplossing?