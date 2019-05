Kersverse ouders vergeten baby in taxi

Volgens de politie in Hamburg betaalden en bedankten de twee de chauffeur nadat ze hun éénjarige kind hadden gepakt en waren uitgestapt. Ze beseften pas dat hun baby miste toen de taxi al was vertrokken, schrijft BILD.

De vader probeerde nog achter de taxi aan te rennen, maar de chauffeur had niets in de gaten en ging er vandoor. De pasgeboren inzittende maakte zich kenbaar toen de taxichauffeur al ter hoogte van het vliegveld was, voor een nieuwe rit. De taxichauffeur belde de politie.

Na een korte check door ambulancepersoneel werd de baby herenigd met de ouders.