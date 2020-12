Journalist werkte half jaar als diender: ’Sommige agenten spelen voor eigen rechter’

De Franse oproerpolitie raakte vorige week in Parijs slaags met demonstranten. Ⓒ foto EPA

PARIJS - Fransen en les flics, het is een moeizame combinatie. Na twee incidenten met politiegeweld en ophef om een verbod op het verspreiden van filmpjes van agenten, staan de verhoudingen op scherp. Journalist Valentin Gendrot ging een halfjaar undercover als diender. Hij zag hoe zijn collega’s over de schreef gingen, maar ook hoe zwaar het werk is.