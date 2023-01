Auto belandt in sloot in Heibloem: inzittende (19) overleden

HEIBLOEM - In het Limburgse dorp Heibloem is dinsdagochtend een bestuurder van een auto overleden nadat het voertuig te water was geraakt. Het gaat om een 19-jarige man uit gemeente Peel en Maas, meldt de politie woensdag.