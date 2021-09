Premium Het beste van De Telegraaf

Toename roofdieren bij beroemde watervallen van Iguaçu Paradijs jaguars bedreigd door wens asfaltweg

Door Sandra Korstjens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Het Nationale Park Iguaçu, op de grens van Brazilië en Argentinië, is wereldberoemd door de gigantische watervallen. Die trekken jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Maar de watervallen zijn niet het enige natuurwonder van het park. Het is namelijk de enige plek in het Braziliaanse Atlantisch regenwoud waar de jaguarpopulatie de afgelopen jaren is toegenomen. Maar een asfaltweg dreigt hun leefgebied nu te verstoren.