Op zoek naar ruimte Nederland is volgebouwd: ’We moeten door pijngrens heen’

Door Edwin Timmer

Rijkadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Wouter Veldhuis. Ⓒ Eran Oppenheimer

Amsterdam - Propvol, geen plek en in paniek. We vinden geen geschikt huis, worden horendol van windturbines en lijken de boerenstand te verjagen. In plaats van overhaaste oplossingen pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, voor een nieuw gezamenlijk toekomstperspectief. Wat willen we met Nederland? „De grootste game changer is: hoe verdienen we de komende 100 jaar ons geld? Daar maak ik me ernstig zorgen over.”