Poolse (29) bevalt van zesling

De zesling werd na 29 weken zwangerschap geboren in het universitair ziekenhuis in Krakau. De baby’s variëren in gewicht van 890 tot 1300 gram, vertelt Maria Wlodkowska, woordvoerder van het ziekenhuis. De baby’s liggen in couveuses om hun verdere ontwikkeling te ondersteunen.

Dokter Ryszard Lauterbach zegt tegen TVN24: „Het is de eerste keer dat er in Polen een zesling wordt geboren. Het is een zeldzaam verschijnsel.” Volgens Lauterbach is de kans op een zesling 1 op 4,7 miljard.

Verrassing

De zesde baby was overigens een verrassing, de dokters waren in de veronderstelling dat het om een vijfling zou gaan: „We hadden een team met vijf couveuses klaarstaan. Na de vijfde baby bleek er toch nog een zesde kindje te zijn, een meisje.”

In het hele land is enthousiast gereageerd op de baby’s, meldt TVN24. Ook de Poolse president Andrzej Duda heeft de ouders gefeliciteerd via Twitter. De lokale voetbalclub heeft voor de zesling levenslang voetbaltickets aangeboden.

Het Poolse stel had al een zoon van 2,5 jaar oud.

Bekijk ook: Kersverse ouders vergeten baby in taxi