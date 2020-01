Landschildpaddensoort van uitsterven gered dankzij Diego

De 100-jarige Diego. Ⓒ EPA

Puerto Baquerizo Moreno - Landschildpad Diego heeft in zijn eentje zijn complete soort gered. Het schildpaddensoort was met uitsterven bedreigd, maar dankzij zijn actieve deelname aan een fokprogramma op Santa Cruz (Ecuador), zijn die barre tijden voorbij. Na zijn mooie prestatie wordt Diego nu uitgezet in het wild. Dat meldt Galapagos National Parks vrijdag.