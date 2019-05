Heibel over NPO 3

Minister Slob wordt door verschillende coalitiepartijen verweten dat hij te afwachtend is. Ⓒ DIJKSTRA BV

Den Haag - De onderhandelingen over de publieke omroep leiden tot hommeles in de coalitie. VVD, CDA, D66 en CU willen eigenlijk deze week een omroepdeal sluiten, maar gaan rollebollend over straat. Een zeer heikel punt is de toekomst van televisienet NPO 3, waarvan - zo is het idee - een soort regiozender moet worden gemaakt.