Agenten betrappen jongen (11) achter het stuur: ’Dit verzin je niet’

De politie reed over de dijk in Zuid-Holland en zag ’een grote auto, zo’n sportief Duits model’ abrupt stoppen op een kruising, aldus een Facebookbericht. Daarop besloten de agenten tot een controle over te gaan.

Toen de raampjes eenmaal naar beneden waren gedraaid, wreven de agenten zich nog eens goed in de ogen. Achter het stuur zien ze een jongen zitten die ze niet ouder schatten dan twaalf jaar. „Nu kan het wel eens voorkomen dat iemand een ’babyface’ heeft, dus we spreken de twee personen in het voertuig nog rustig en professioneel aan. De man die als passagier in de auto zit stapt uit, komt op ons af en verontschuldigt zich. ’Ik liet hem ff een rondje rijden, hier is het toch rustig.’”

De jongen blijkt nog maar elf te zijn. De politie is verbaasd. „Op de openbare weg. In een grote zware auto. Alleen achter het stuur.”

„Toen wij de tranen van ons gezicht hadden geveegd, maakten wij proces-verbaal op. Dit verzin je niet”, besluit het bericht.