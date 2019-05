Ⓒ DE TELEGRAAF

Ugchelen - De Veluwe heeft er een icoon bij. Het edelhert moet het podium delen met de wolf. Afgelopen weekeinde gaf Staatsbosbeheer een foto vrij waarop een wolvenpaar te zien is. Boswachter Lennard Jasper is enorm gelukkig: „We hadden de grote vijf, maar nu is het de grote zes!”