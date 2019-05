Misdaad vanuit de cel

Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken uit het onderzoeksdossier 26Wheeling naar een soort klusbedrijf voor de georganiseerde misdaad. Negen verdachten werden begin april opgepakt. Drie van hen zouden ook achter de Telegraaf-aanslag zitten.

Iliass K. zit vast op verdenking van drie liquidaties. Uit de onderzoeksdocumenten blijkt dat hij communiceerde met twee mannen die door politie en OM als leiders van het ’uitzendbureau’ van de onderwereld worden gezien.

K. op zijn beurt wordt in het dossier omschreven als een belangrijk contact van het voortvluchtige Mocro-maffia kopstuk Ridouan Taghi.

Het gemak waarmee telefoons gevangenissen in worden gesmokkeld is een doorn in het oog van de politie.

