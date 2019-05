’Iliass K. stuurde aanslagplegers De Telegraaf aan’

Iliass K. Ⓒ DE TELEGRAAF

Een soort uitzendbureau van de onderwereld, dat in april werd ontmanteld door de politie, kon vanuit de gevangenis moeiteloos worden aangestuurd met naar binnen gesmokkelde telefoons. De groepering werd volgens justitie geïnstrueerd door onderwereldkopstuk Iliass K. Dat blijkt uit vertrouwelijke onderzoeksstukken uit het onderzoek 26Wheeling die De Telegraaf heeft ingezien. Drie verdachten uit dit onderzoek zijn ook verdachte in het onderzoek naar de aanslag op De Telegraaf in juni vorig jaar.