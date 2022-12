Kamer: NPO-kopstuk mag nooit meer verdienen dan minister, ook niet via schimmige constructie

Officieel verdienen presentatoren bij de Nederlandse Publieke Omroep al een paar jaar niet meer dan de WNT-norm (216.000 euro in 2022). Dat is wettelijk zo geregeld. Maar al jaren klinken op het Mediapark geruchten dat presentatoren via ’creatieve constructies’ de salarisnorm omzeilen. Dat zouden zij doen door zich via zogenoemde buitenproducenten in te laten huren.

Deze schimmige salarisconstructies zijn een doorn in het oog van de Tweede Kamer. Dinsdag steunden alle twintig Kamerfracties een motie van SP’er Kwint waarin hij het kabinet oproept om ervoor te zorgen dat de salarissen van NPO-kopstukken worden gemaximeerd, zowel direct als indirect.

Verdachte constructies

Op dit moment doet het Commissariaat voor de Media onderzoek naar de verdachte salarisconstructies. De NPO vroeg zelf om dit onderzoek nadat uitlekte dat tv-presentator Jeroen Pauw in 2019 zijn eigen salarisonderhandelingen zou hebben gekoppeld aan een afnamegarantie voor zijn productiebedrijf TVBV.

Bovendien meldde zich in 2020 een klokkenluider bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met klachten over de NPO. Die klokkenluider klopte aan bij secretaris-generaal Marjan Hammersma, de hoogste ambtenaar van het ministerie, om te praten over schending van het salarisplafond voor presentatoren bij omroep BnnVara.

Rijxman

De klokkenluider ontdekte later dat Hammersma had verzwegen dat zij bevriend was met de toenmalige NPO-topvrouw Shula Rijxman. Daarover was de klokkenluider zeer ontstemd. Hammersma veroorzaakte een ’schijn van belangenverstrengeling’, liet onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) later weten. Dat had volgens de minister nooit gemogen.