’Leren van het verleden’

Maria Zweistra verloor in juni 2014 haar 16-jarige dochter Nina, die door de 20-jarige snelheidsduivel Mohammed M. werd geschept op de Kanaalweg in Leiden. Ⓒ Anko Stoffels

Leiderdorp - „Als er toen een protocol was geweest, had onze Nina misschien nog geleefd. Dan was die fietstunnel er wellicht veel eerder gekomen en had ze niet met haar fiets hier hoeven oversteken. Want er gebeurden op deze plek al veel vaker ernstige ongelukken. Niet het minst omdat hier schandalig hard wordt gereden.”