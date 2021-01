Kabinet maakt draai: ziekenhuispersoneel eerder gevaccineerd

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) laat weten dat hij afspraken heeft gemaakt met Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Kuipers komt op ‘korte termijn’ met een plan om snel te starten met het vaccineren van verpleegkundigen, ic-artsen, ambulancebroeders en medewerkers op corona-afdelingen en de spoedeisende hulp.

Het gaat om ongeveer 30.000 medewerkers. „Het streven is om uiterlijk maandag 4 januari duidelijkheid te krijgen wat de kortst mogelijke termijn is waarop gestart kan worden met vaccineren van medewerkers uit de acute zorg”, zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten. „Waarschijnlijk gebeurt dat in circa tien ziekenhuizen, verspreid over het land.”

Kuipers heeft op Radio1 laten weten dat het prikken niet voor 8 januari kan starten. Zijn organisatie heeft voorbereidingstijd nodig.

Laatste land

Nederland start komende vrijdag als laatste land in de Europese Unie starten met vaccineren. De Jonge was van plan om de eerste prikken aan personeel van verzorgingstehuizen te geven. Na stevige oproepen uit de medische wereld om sneller te beginnen en bij het personeel van ziekenhuizen maakt De Jonge nu een draai.

De landelijke vaccinatie-operatie bij de GGD start alsnog op vrijdag 8 januari in Veghel, Houten en Rotterdam.