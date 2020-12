’Von der Leyen voorziet No Deal-Brexit’

Terwijl de Britse premier Johnson altijd met de No Deal gedreigd heeft, werd in Europa steeds beklemtoond dat een vertrek van de Britten uit de Unie zonder akkoord over handel en veiligheid nooit een serieuze optie zou mogen zijn.

Maar tijdens een briefing van slechts tien minuten, aan het eind van een lange nacht in Brussel, heeft Von der Leyen de leiders van alle lidstaten een No Deal in het vooruitzicht gesteld. Ze weigerde een percentage te noemen maar noemde de kans op geen deal ’groter dan wel een deal’.

Europese leiders waren niet blij. De Spaanse premier Pedro Sánchez benadrukte dat de Europese landen één lijn moesten kiezen in de onderhandelingen, die tot nu toe falen. De Ierse premier Micheál Martin benadrukte de mogelijke schade. Ierland zou mogelijk het hardst worden geraakt door een No Deal-Brexit.

Ongemakkelijk...

De onderhandelingen verlopen moeizaam. Een diplomaat bevestigt tegenover The Guardian dat ’geen deal waarschijnlijker lijkt dan wel een deal’. „Maar we moeten zondag afwachten.” Eerder schreven Britse media smeuïge details op over pesterijen en hoogst ongemakkelijke momenten op de Brusselse burelen.