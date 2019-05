Verdachten kluisroof Oudenbosch voor rechter

De twee verdachten, Henri van W. en Agron K., werkten er als beveiliger en zouden de deur van de bank hebben opengezet. Ⓒ ANP

BREDA - Voor de rechtbank in Breda dient dinsdag de strafzaak tegen twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de geruchtmakende kluisroof bij de Rabobank in Oudenbosch. In maart 2018 werden in de kelder van het bankfiliaal driehonderd kluisjes leeggeroofd. De bank raamt de schade op ruim 10 miljoen euro.